Режим ограничения полётов в южные города продлён

Росавиация продлила до 1 апреля режим временного ограничения авиаперелётов в аэропорты южной и центральной части России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости.
Новость дополняется.
Росавиация продлила до 1 апреля режим временного ограничения авиаперелётов в аэропорты южной и центральной части России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости.
Новость дополняется.
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