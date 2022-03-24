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Режим ограничения полётов в южные города продлён

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Росавиация продлила до 1 апреля режим временного ограничения авиаперелётов в аэропорты южной и центральной части России. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости.

Новость дополняется.

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Комментарии (2)

VKuser388962011
Если Песков говорит что все идет по плану, значит все летит к чертям.
Gudd-Head
Всё идёт не по плану
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