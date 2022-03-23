В Ленобласти простились с еще одним погибшим на Украине военным

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования семье военного Сергея Солоева, погибшего в ходе спецоперации на Украине. Прощание с ним прошло 23 марта в Подпорожском районе.



«В эту скорбную минуту разделяю боль от огромной потери с родными Сергея Александровича Солоева, с его близкими и друзьями, со всеми подпорожцами, ленинградцами. Мы прощаемся с доблестным сыном Отечества, настоящим патриотом своей страны», — приводит слова главы региона 47news.



42-летний Сергей Солоев был командиром мотострелкового отделения, гвардии старшим сержантом. По данным районной администрации, у него остались двое детей, мать, братья и сестры.