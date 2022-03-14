Ещё трое из Ленобласти погибли в ходе спецоперации на Украине

«Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Матвея Михайловича Вахитова, его земляками– приозерцами, с семьей и близкими Юрия Алексеевича Савенкова из Всеволожского района, разделяю боль огромной утраты с семьей и близкими Андрея Юрьевича Портуся из Кировского района, — приводит слова Дрозденко 14 марта 47news. — Погибших героев будем помнить все мы — ленинградцы. Их будет помнить Россия».



Андрей Портусь дослужился до звания капитана, Юрий Савенков — прапорщик, Матвей Вахитов — рядовой.



Накануне в Петербурге прощались с погибшим на Украине ефрейтором гвардейского десантно-штурмового полка Сергеем Абрамчиком. 5 марта сообщалось о гибели 21-летнего бойца из Выборгского района Ленобласти, 9-го — из Волосовского.