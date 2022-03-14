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Ещё трое из Ленобласти погибли в ходе спецоперации на Украине

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования сразу трём семьям военнослужащих: на Украине погибли жители Приозерского и Всеволожского, а также уроженец Кировского района области.

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«Глубоко скорблю вместе с родными и близкими Матвея Михайловича Вахитова, его земляками– приозерцами, с семьей и близкими Юрия Алексеевича Савенкова из Всеволожского района, разделяю боль огромной утраты с семьей и близкими Андрея Юрьевича Портуся из Кировского района, — приводит слова Дрозденко 14 марта 47news. — Погибших героев будем помнить все мы — ленинградцы. Их будет помнить Россия».

Андрей Портусь дослужился до звания капитана, Юрий Савенков — прапорщик, Матвей Вахитов — рядовой.

Накануне в Петербурге прощались с погибшим на Украине ефрейтором гвардейского десантно-штурмового полка Сергеем Абрамчиком. 5 марта сообщалось о гибели 21-летнего бойца из Выборгского района Ленобласти, 9-го — из Волосовского.

«Фонтанка» описывает последние события российской спецоперации на Украине в онлайн-хронике.

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