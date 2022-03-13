Конфликт на Украине. Главное о происходящем в России и мире

Утром 24 февраля Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором объявил о военной операции. Президент сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ. В этой онлайн-хронике мы описываем последние события российско-украинского конфликта.
Пользователи со всей России сообщают, что не могут войти в Instagram. Первые сообщения об этом пришли из Владивостока.
Сейчас о сбоях сообщают на Урале.
Электроснабжение Чернобыльской АЭС восстановлено, заявили в украинском «Энергоатоме». Охлаждение отработавшего ядерного топлива на Чернобыльской АЭС вновь будет работать штатно.
Мы продолжаем вести онлайн-хронику российско-украинского конфликта. Вот что случилось в воскресенье, 13 марта:
- переговоры России и Украины продолжаются в видеоформате, обе стороны утверждают, что достигли прогресса и в ближайшее время могут прийти к единой позиции;
- пресс-секретарь президента РФ не исключил встречи Путина и Зеленского;
- в Минфине заявили, что страны Запада заморозили примерно половину золотовалютных резервов России;
- пенсионерам, проживающим за рубежом, продолжат перечислять пенсии;
- новый пакет санкций ЕС отразится на импорте железа и стали из РФ, экспорте предметов роскоши и запрете любых инвестиций в нефтяную сферу.
Более подробно обо всех событиях можно почитать в онлайн-трансляции по ссылке.