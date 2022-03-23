Смольный снова перекидывает средства с одной линии метро на другую

Правительство Петербурга намерено перераспределить средства внутри адресной инвестиционной программы 2022 года по строительству подземки. Речь идет о 300 млн рублей.
Проект постановления опубликован 23 марта. Согласно ему, 310 млн рублей следует снять со строчки «Строительство участка Красносельско-Калининской линии метрополитена от станции «Казаковская» до станции «Сосновая Поляна». Сейчас в ней 800 млн рублей, однако в текущем году будет разработана только рабочая документация на инженерную подготовку территории и подготовительный этап стройки, так что финансирование избыточно. Напомним, согласно последним планам, участок «Казаковская» — «Сосновая Поляна» должен быть построен в 2030 году.
Высвобожденный объем направят на перенесенные работы по объектам ввода. Подавляющую часть — 302 млн — на замену эскалаторов станции «Технологический институт-1», контракт заключен с «Эн-Системс». Лимит финансирования увеличивают «в целях оплаты дополнительного объема строительно-монтажных работ, увеличения стоимости оборудования, а также гарантийного удержания в размере 5% от суммы контракта». Работы на станции закончились еще в декабре.
Остальные 8 млн направят на демонтаж строительного городка, оставшегося от строительства депо «Южное».