РФС одобрил новый лимит на легионеров в российском футболе

В следующем сезоне в Российской премьер-лиге будет действовать новый лимит на легионеров. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС) 23 марта.



Клубы — участники чемпионата смогут включать в заявку максимум 13 иностранных футболистов. На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров в каждой команде. В то же время клубам необходимо зарегистрировать не менее 12 доморощенных футболистов.

Сейчас в заявку можно включать не более 8 иностранцев. При этом все они могут находиться на поле одновременно.

