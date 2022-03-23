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РФС одобрил новый лимит на легионеров в российском футболе

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В следующем сезоне в Российской премьер-лиге будет действовать новый лимит на легионеров. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС) 23 марта.

Клубы — участники чемпионата смогут включать в заявку максимум 13 иностранных футболистов. На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров в каждой команде. В то же время клубам необходимо зарегистрировать не менее 12 доморощенных футболистов.

Сейчас в заявку можно включать не более 8 иностранцев. При этом все они могут находиться на поле одновременно.

Ранее РФС решил не увеличивать РПЛ до 18 участников, вопреки желанию самих клубов.

До этого Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным тренерам и игрокам, работающим в РПЛ, в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2022 года.

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Комментарии (4)

Jordan Belfort
Да какие могут быть легионеры когда такая ситуация в стране! Необходимо урезать на фиг все затраты на покупку заморских футболеров! И урезать зарплаты местным! А кому не нравятся пусть пинают мячик за кордоном, коли возьмут ещё! Не уверен что желающие найдутся, даже в чемпионате Албании или Гваделупы!
Otkating
Салун. За столом сидят два ковбоя, местный и приезжий и пьют виски. Вдруг по улице кто-то проносится на огромной скорости, паля во все стороны из пистолетов. В салуне никто и ухом не ведёт. Приезжий местному:
— Билл?
— Да, Гарри?
— Что это было, Билл?
— Это был Неуловимый Джо, Гарри.
— А почему его зовут Неуловимым Джо, Билл?
— Потому что его никто ещё не поймал, Гарри.
— А почему его никто ещё не поймал, Билл?
— Потому что он нафиг никому не нужен, Гарри.
265869937
Ну и где они теперь столько легионеров наберут? Сирийцы, белорусы и эритрейцы, мягко говоря, так себе футболёры
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