РФС одобрил новый лимит на легионеров в российском футболе

В следующем сезоне в Российской премьер-лиге будет действовать новый лимит на легионеров. Такое решение принял исполком Российского футбольного союза (РФС) 23 марта.
Клубы — участники чемпионата смогут включать в заявку максимум 13 иностранных футболистов. На поле одновременно смогут находиться не более 8 легионеров в каждой команде. В то же время клубам необходимо зарегистрировать не менее 12 доморощенных футболистов.
Сейчас в заявку можно включать не более 8 иностранцев. При этом все они могут находиться на поле одновременно.
Ранее РФС решил не увеличивать РПЛ до 18 участников, вопреки желанию самих клубов.
До этого Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила иностранным тренерам и игрокам, работающим в РПЛ, в одностороннем порядке приостанавливать контракты со своими клубами до 30 июня 2022 года.