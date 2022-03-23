РФС проголосовал против расширения футбольной премьер-лиги до 18 команд

Российский футбольный союз (РФС) отказался от идеи расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) до 18 команд.



Как пишет «Чемпионат.com», такое решение РФС принял на исполкоме в среду, 23 марта.



Кроме того, федерация отклонила предложение клубов РПЛ о моратории на вылет в текущем сезоне.



Ранее российские клубы проголосовали и за расширение лиги, и за мораторий на вылет в низший дивизион. Однако решающее слово было за РФС.



Напомним, что из-за военной операции на Украине отечественные команды отстранили от участия в европейских турнирах. Сборная России по футболу не сможет сыграть в стыковых матчах за право выступить в финальной части чемпионата мира.

