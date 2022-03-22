Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд

Футбольные клубы Российской премьер-лиги договорились о расширении состава участников с 16 до 18 команд. Об этом 22 марта пишет Sports.ru со ссылкой на главу РПЛ Ашота Хачатурянца.



«Моя точка зрения: любое изменение регламента и исключение стыков — нарушение спортивного принципа. Это факт. Но мы оказались в чрезвычайно форс-мажорной ситуации. Клубы наигрывали определенные составы, а теперь оказались в разных ситуациях. Где-то уехали восемь, пять, два легионера. В этом случае тоже происходит нарушение спортивного принципа. Что больше нарушение — решать РФС», — заявил Хачатурянц.

