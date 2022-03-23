Липецкий завод автошин Yokohama приостановил работу

Производство шин японской компании Yokohama приостанавливается в Грязинском районе Липецкой области. Причина — сложности с доставкой заграничных материалов. Об этом 23 марта сообщил глава администрации области Игорь Артамонов после встречи с генеральным директором Yokohama.



По словам Артамонова, предприятию предложили «помощь с адаптацией к новым условиям логистики». В частности, ускорение доставки материалов через Минпромторг и Минтранс.



«Руководство заверило, что компания заинтересована в том, чтобы все сотрудники продолжили работу на заводе. Будем контролировать», — написал глава областной администрации в Telegram-канале.

