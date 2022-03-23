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Липецкий завод автошин Yokohama приостановил работу

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Производство шин японской компании Yokohama приостанавливается в Грязинском районе Липецкой области. Причина — сложности с доставкой заграничных материалов. Об этом 23 марта сообщил глава администрации области Игорь Артамонов после встречи с генеральным директором Yokohama.

По словам Артамонова, предприятию предложили «помощь с адаптацией к новым условиям логистики». В частности, ускорение доставки материалов через Минпромторг и Минтранс.

«Руководство заверило, что компания заинтересована в том, чтобы все сотрудники продолжили работу на заводе. Будем контролировать», — написал глава областной администрации в Telegram-канале.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу особой экономической зоны «Липецк» сообщает, что на заводе работает около 760 человек.

«Фонтанка» уже писала о резком росте цен на автомобильные шины. 22 марта финский концерн Nokian Tyres прекратил инвестиции в производство автошин в России. В результате дефицита сезонные траты автомобилистов вырастут примерно на 7–8 тысяч для городских машин и 20–30 для внедорожников.

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Комментарии (6)

Skrepy
Почитал отзывы работников о этой шаражке : " На работе вы окажитесь на 30 минут раньше как и покинете её, вам дадут время переодеться и 10 минут на зарядку (Обязаловка).
От начала смены и до конца вы будете стоять у станка и ждать пока вас не поменяют. В туалет отойти нельзя, на обед тоже ждать пока поменяют, можно банально не успеть. Перерывы 1й 5 минут (даже покурить не успеете.) 2й 10 (Можно успеть дойти до туалета)
Политика компании - ПЛАН, который растет не по дням, а по часам.
Оборудование ломается почти каждый день, место оригинальных, наши колхозят из того что есть, как следствие идет брак.
Продукция очень сомнительного качества, из-за погони за планом, в производство идет и не кондиция, за издержки и срывы производства будут отчитывать как первоклассника.

По зарплате оклад 17000 + 3000 премия, которую отбирают за все . За больничный, за не выполнения плана, на обеде на 5 минут задержался из-за очереди, в которой можно простоять 20 минут из 30 на обед.
allyouneedislove
то ли ещё будет =)

щас радостные сотрудники завода будут писать благодарственные письма Путину =)))))
Alex000
ой )
внезапненько
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