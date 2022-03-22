Концерн Nokian Tyres прекращает инвестиции в производство шин в РФ. Но завод в Ленобласти продолжит работу

Финский концерн Nokian Tyres прекращает инвестировать в производство автомобильных шин в России в связи с событиями на Украине. Однако завод во Всеволожском районе Ленобласти продолжит работать.



«Продолжая эксплуатацию завода по производству шин для легковых автомобилей в России, мы хотим быть уверены, что завод будет управляться и контролироваться Nokian Tyres и в будущем. Мы больше не инвестируем в российское производство», — говорится в сообщении пресс-службы компании от 22 марта.



Также концерн собирается увеличить мощности заводов в Финляндии и США. Отмечается, что в России принимать заказы на тяжелые шины компания больше не будет.

