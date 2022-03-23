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В Смольном не знают, будет ли в Петербурге дефицит презервативов

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Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, выступая 23 марта в Законодательном собрании в рамках правительственного часа, не смог развеять опасения горожан о возможном в будущем дефиците контрацептивов, передает корреспондент «Фонтанки». Чиновник пояснил, что не владеет информацией.

«В молодежной среде, в социальных сетях очень активно обсуждают возможный в дальнейшем дефицит презервативов и детских сосок», — сообщила член фракции «Единой России» Наталья Астахова и поинтересовалась, что знают на этот счет в Смольном.

«Что касается презервативов и сосок, не могу сказать, что у меня есть готовый ответ. Информацией просто в настоящий момент не обладаю», — ответил Лисовец.

Ранее Минпромторг пообещал, что в России не будет дефицита средств барьерной контрацепции. Однако население всё равно бросилось скупать презервативы — спрос на эти товары за неделю подскочил сразу на 17 %.

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Комментарии (7)

Игoрь
Восемь штук есть - на пару лет хватит, а там уже и не надо будет.
allyouneedislove
как пела Пьеха: "ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу... " =)
262531341
Что значит - не знают?! Создать комиссию, заказать исследование, разработать программу, обосновать бюджет.
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