В Смольном не знают, будет ли в Петербурге дефицит презервативов

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец, выступая 23 марта в Законодательном собрании в рамках правительственного часа, не смог развеять опасения горожан о возможном в будущем дефиците контрацептивов, передает корреспондент «Фонтанки». Чиновник пояснил, что не владеет информацией.



«В молодежной среде, в социальных сетях очень активно обсуждают возможный в дальнейшем дефицит презервативов и детских сосок», — сообщила член фракции «Единой России» Наталья Астахова и поинтересовалась, что знают на этот счет в Смольном.

