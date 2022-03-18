Минпромторг: В России не будет дефицита презервативов

Минпромторг не прогнозирует дефицита средств барьерной контрацепции в России, сообщает 18 марта ТАСС со ссылкой на министерство. Крупнейшие государства-производители не прекращают поставки в страну.
По данным Минпромторга, отечественные контрацептивы, выпускаемые Армавирским заводом резиновых изделий и компаниями «Бергус» и «Эластомер», занимают примерно седьмую часть российского рынка. Импорт презервативов в 2021 году составил 42 миллиона долларов. Основными поставщиками стали Таиланд (16,3 млн), Китай (11,7 млн), Индия (1 млн), Беларусь (7 млн) и Малайзия (1,8 млн).
«Производство в среднем в России составляет 100 млн штук в год. Импортируется до 600 млн штук», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Напомним, ранее сообщалось об увеличении спроса на презервативы и росте их закупочной стоимости. По подсчетам аналитиков, в первую неделю марта продажи выросли на 17 % (в сравнении с тем же периодом 2021 года), средний чек — на 20–50% в зависимости от поставщика. Барьерные контрацептивы, как и другие импортируемые средства личной гигиены, скупают в ожидании дальнейшего роста цен.