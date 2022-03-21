В России резко вырос спрос на презервативы — сразу на 17% за неделю

По данным исследовательской группы, с 28 февраля по 6 марта аптечные продажи презервативов выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Еще больше выросли продажи на маркетплейсах. В Wildberries заявили, что с 1 по 14 марта продажи «изделий № 2» выросли на 170% по сравнению с первой половиной марта 2021 года.

Продажи барьерной контрацепции в России в марте 2022 года резко выросли. Их скупают в ожидании дальнейшего роста цен. Об этом свидетельствует исследование DSM Group, обнародованное 21 марта.

Пресс-служба Ozon сообщила Роскачеству, что за первую половину марта штучные продажи презервативов на площадке выросли на 33% по сравнению со второй половиной февраля 2022-го. «Мы отмечаем, что растет среднее количество изделий в заказе — популярность набирают упаковки по 12, 18 и 30 штук», — отметили в компании.



Что касается продаж в аптеках, ранее «Фонтанка» писала о том, что за девять недель 2022 года они составили в целом 4 млн упаковок, показав прирост на 11%, на сумму 1,3 миллиарда рублей (плюс 18% год к году). Аудит продовольственной розницы, проведенный исследовательской компанией NielsenIQ за первую неделю марта, в свою очередь свидетельствует о возросших продажах в денежном выражении на 11,4%, тогда как за последние 12 месяцев по 6 марта средний показатель для этой продукции снижался почти на 4%.



При этом, несмотря на ажиотажный спрос, Минпромторг не прогнозирует дефицита средств барьерной контрацепции, поскольку крупнейшие государства-производители не прекращают поставки в Россию. В министерстве также уточнили, что отечественные контрацептивы, которые выпускают на Армавирском заводе резиновых изделий, а также компании «Бергус» и «Эластомер», занимают примерно седьмую часть российского рынка.

