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Петербургский художник рассказал о проблеме гигантских голубей, которую не решает даже их запрет

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В параллельной реальности петербургского художника Вадима Соловьёва мирное течение жизни нарушают огромные животные. Недавно гигантская стрекоза снесла часть многоэтажки, а теперь хозяйственной деятельности препятствуют пернатые.

На фотографии, размещённой в телеграм-канале художника 23 марта, гигантский голубь приостановил строительство дома. Видимо, подобных случаев немало, поскольку речь идёт о проблеме, которую не решить даже прямым запретом гигантских голубей.

Ещё осенью 2020 года гм-голуби были редкостью в соловьёвской вселенной.

Художник чаще рассказывает об особенностях роботизированной техники, например недавно он рекламировал Передатчик Заведомо Допустимых Трансляций, поставляющий в дома горожан только хорошие новости. Но бывают в его канале и включения из мира животных. В Петербурге — чаще с Дворцовой площади.

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