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Бывшая сотрудница транспортной полиции в Петербурге осталась без квартиры и миллионов после нескольких телефонных звонков

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За два месяца телефонные мошенники лишили жительницу Красногвардейского района накоплений и квартиры.

Заявление в полицию 72-летняя петербурженка, которая ранее работала в транспортной полиции, а сейчас живет одна в квартире на проспекте Наставников, принесла накануне около половины десятого вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 23 марта. Она сообщила, что сразу после новогодних каникул ей на мобильный телефон стали звонить «сотрудники службы безопасности банка». Они смогли убедить пенсионерку, что её накопления находятся под угрозой и их необходимо перевести на безопасные счета. За несколько месяцев женщина таким образом «обезопасила» 4, 2 млн рублей.

А в феврале этого года мошенники убедили, что и её квартира находится в опасности, её надо продать, а деньги передать на временное хранение. В марте пенсионерка передала 8,3 млн рублей неизвестному.

И лишь спустя две недели поняла, что её обобрали как липку.

Ущерб составил 12,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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Комментарии (9)

Михаил Петров-Водкин
«Пенсионеры — это те люди, к которым очень пристальное внимание со стороны руководства страны. И, конечно, пенсионеров не дадим, что называется, в этих условиях в обиду», — пообещал министр Силуанов.
Alex000
Не могу за неё не порадоваться.
Штиль
Очень печально, что наличие денежных средств в крупных размерах убивают мозг...
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