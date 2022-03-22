В Петербурге борются с очередями к офтальмологам: номерки будут давать дозированно

После пятимесячной работы в коронавирусном режиме «двойка» вернулась к своей обычной работе, и с 16 марта начались очереди.
«Число нуждающихся в помощи офтальмологов за этот период нарастало как снежный ком, и сегодня мы переживаем ажиотажный спрос. После открытия плановой помощи в больнице прием ведется всего 4 дня. Очереди — не от халатности и не от плохой организации», — заявил 22 марта на странице комздрава во «ВКонтакте» заместитель главного врача по офтальмологии больницы Вадим Николаенко
Как сообщили в комитете по здравоохранению, «чтобы минимизировать очереди и время ожидания», с 23 марта офтальмологическая служба больницы №2 будет принимать пациентов строго по записи.
«В 8:00 через систему АИС-информ (то есть на сайтах разных поликлиник города) будет выложено 20 номерков на время приема с 10:15 до 11:30, на сайте «Здоровье петербуржца» еще 20 номерков на время приема с 12:30 до 14:30. Таким будет расписание до 31 марта. С 1 апреля правила изменятся. Вопросы по организации приема и госпитализации можно задавать по телефонам: 338–94–83 и 8–905–274–77–93», — рассказали в комздраве.