В Петербурге борются с очередями к офтальмологам: номерки будут давать дозированно

После пятимесячной работы в коронавирусном режиме «двойка» вернулась к своей обычной работе, и с 16 марта начались очереди.



«Число нуждающихся в помощи офтальмологов за этот период нарастало как снежный ком, и сегодня мы переживаем ажиотажный спрос. После открытия плановой помощи в больнице прием ведется всего 4 дня. Очереди — не от халатности и не от плохой организации», — заявил 22 марта на странице комздрава во «ВКонтакте» заместитель главного врача по офтальмологии больницы Вадим Николаенко

