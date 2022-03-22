Задержанных адвокатов Навального отпустили и «любезно довезли до машины»

Полиция отпустила защитников Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Об этом 22 марта сообщает «Новая газета».
«И даже любезно довезли обратно до машины», — цитирует издание адвоката Вадима Кобзева.
Ранее «Фонтанка» писала, что представителей оппозиционного политика, получившего 9 лет строгого режима по уголовному делу о мошенничестве, задержали возле покровской ИК-2, где проходило выездное заседание Лефортовского суда. Адвокатов посадили в автозак и увезли после того, как они попытались ответить на вопросы журналистов.