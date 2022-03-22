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Задержанных адвокатов Навального отпустили и «любезно довезли до машины»

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Полиция отпустила защитников Алексея Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева. Об этом 22 марта сообщает «Новая газета».

«И даже любезно довезли обратно до машины», — цитирует издание адвоката Вадима Кобзева.

Ранее «Фонтанка» писала, что представителей оппозиционного политика, получившего 9 лет строгого режима по уголовному делу о мошенничестве, задержали возле покровской ИК-2, где проходило выездное заседание Лефортовского суда. Адвокатов посадили в автозак и увезли после того, как они попытались ответить на вопросы журналистов.

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Комментарии (3)

07A
Полицейские прочли комменты в Фонтанке и затряслись. Агония. Нюрнберг. Гаагский суд. Найдут всех. Да ну нафиг, подумали они и отпустили адвокатов. Вот что мы с вами можем делать, когда все вместе!
allyouneedislove
получить протоколы о задержании, а потом их оспорить в суде, запросив 1 лярд моральной компенсации
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