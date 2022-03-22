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Адвокатов Навального задержали «за дачу интервью»

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Адвокатов Навального Ольгу Михайлову и Вадима Кобзева задержали возле колонии, где содержится их подзащитный. Об этом 22 марта сообщает «Новая газета».

«Их посадили в автозак и увезли», — уточнил журналист издания. По информации ТАСС, адвокатов задержали «за дачу интервью». РИА Новости пишет, что они «не выполнили требование полиции освободить проезжую часть после заседания». Других подробностей пока не приводится.

MSK1.RU | Новости Москвы

Напомним, ранее суд приговорил оппозиционера Алексея Навального к 9 годам колонии строгого режима и штрафу в 1,2 млн рублей. Его признали виновным в особо крупном мошенничестве и оскорблении судьи.

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Комментарии (27)

atty
Как же старый боится огласки и процесс в тюрьме провели и от журналистов отсекает, как же ему обидно за его дворцы, противно.
nalchik11
У меня вопрос: а за что в России ещё НЕ сажают?
SlawaPiter
Судья, похоже, не осознает содеянного, а ведь напрасно.
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