Отомстил бывшей за обиду. В МВД показали допрос ревнивца с кислотой и то, что она оставила от одежды

Покупка серной кислоты не вызвала особых затруднений у мужчины, задержанного за нападение на бывшую жену и её нового кавалера. Судя по видео с камер наблюдения, мстить он был готов не только паре, но и всем, кто попадётся на пути.



Кадры допроса 26-летнего подозреваемого публикует МВД России 22 марта. Безэмоциональный мужчина под камеру рассказал, что познакомился с бывшей около десяти лет назад, в историю отношений не углубляется и сразу переходит к финалу: сейчас в ссоре, он обижен и ревнует. Выплеснул эмоции с помощью серной кислоты. Магазин нашёл в интернете. Приобрёл, как уточняет, лично.

