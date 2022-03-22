Отомстил бывшей за обиду. В МВД показали допрос ревнивца с кислотой и то, что она оставила от одежды

Покупка серной кислоты не вызвала особых затруднений у мужчины, задержанного за нападение на бывшую жену и её нового кавалера. Судя по видео с камер наблюдения, мстить он был готов не только паре, но и всем, кто попадётся на пути.
Кадры допроса 26-летнего подозреваемого публикует МВД России 22 марта. Безэмоциональный мужчина под камеру рассказал, что познакомился с бывшей около десяти лет назад, в историю отношений не углубляется и сразу переходит к финалу: сейчас в ссоре, он обижен и ревнует. Выплеснул эмоции с помощью серной кислоты. Магазин нашёл в интернете. Приобрёл, как уточняет, лично.
Момент нападения зафиксировала камера дома в Подольском проезде. Судя по записи, мужчина запасся не одной бутылкой химиката. Вылив содержимое первой на соперника, он разбивает её и тут же достаёт из сумки новое «оружие». С ним бросается за девушкой, которая успела отбежать от первой «партии».
На видео также последствия попадания кислоты на одежду.
Пара в больнице. Химические ожоги получил также 11-летний ребёнок, проходивший мимо, когда мужчина совершал свою месть. Уголовное дело возбуждено по статье о причинении вреда здоровью средней степени тяжести.