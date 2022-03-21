В Москве задержали предполагаемого ревнивца, который облил кислотой пару и ребенка

В Москве задержали 26-летнего мужчину — подозреваемого по делу о паре, облитой кислотой. Дома у него проводят обыск, сообщает 21 марта МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



Ранее три человека оказались в больнице с химическими ожогами после нападения возле жилого дома в Домодедово. По версии Следственного комитета, девушку и ее молодого человека подкараулил у подъезда ее бывший муж и плеснул из сосуда, предположительно, серной кислотой. Немного попало и на 11-летнего ребенка, проходившего мимо.

