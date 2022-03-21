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В Москве задержали предполагаемого ревнивца, который облил кислотой пару и ребенка

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В Москве задержали 26-летнего мужчину — подозреваемого по делу о паре, облитой кислотой. Дома у него проводят обыск, сообщает 21 марта МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Ранее три человека оказались в больнице с химическими ожогами после нападения возле жилого дома в Домодедово. По версии Следственного комитета, девушку и ее молодого человека подкараулил у подъезда ее бывший муж и плеснул из сосуда, предположительно, серной кислотой. Немного попало и на 11-летнего ребенка, проходившего мимо.

Возбуждено дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

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Комментарии (6)

-4°
Вот идиот
258322191
у нас много кого в кислоту окунуть нужно, некоторых и не доставать и опускать по тихонечку.... из первых начиная с Чубайса-хоть за своего друга Минца ответит, из последних-те двое педофилов что ребёнка умертвили как эсэсовцы....
hal9000
Да эт все ерунда..если жена ненравится..нафиг ее возвращать..наоборот надо сказать -Иди сверкай мол ботинками....эти все истории про ревность это всю чушь собачья..как правило когда возвращаешь путем ревности ..в последствии оказывается что она тебе и ненужна..эт прост спортивный интерес..
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