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Ревнивец в Домодедово облил кислотой пару и шедшего мимо ребенка

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Три человека оказались в больнице с химическими ожогами после нападения возле жилого дома в Домодедово. Кислоту мог выплеснуть бывший муж пострадавшей.

О пострадавших сообщает управление СК по Московской области 21 марта. Пару возле парадной караулил мужчина с жидкостью — предположительно, серной кислотой. Он плеснул из сосуда, женщина успела отбежать подальше, но и ее задело. Также жгучие капли попали на руки 11-летнего ребенка, который просто проходил мимо.

По предварительным данным, поводом для нападения стала ревность, а одной из жертв — бывшая супруга ревнивца. Он успел убежать, его ищут.

Все трое пострадавших в больнице.

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Комментарии (2)

Ingria
последователь обливателей зеленкой
Михаил Петров-Водкин
Такое действо становится национальным обычаем.
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