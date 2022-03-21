Ревнивец в Домодедово облил кислотой пару и шедшего мимо ребенка

Три человека оказались в больнице с химическими ожогами после нападения возле жилого дома в Домодедово. Кислоту мог выплеснуть бывший муж пострадавшей.

О пострадавших сообщает управление СК по Московской области 21 марта. Пару возле парадной караулил мужчина с жидкостью — предположительно, серной кислотой. Он плеснул из сосуда, женщина успела отбежать подальше, но и ее задело. Также жгучие капли попали на руки 11-летнего ребенка, который просто проходил мимо.

По предварительным данным, поводом для нападения стала ревность, а одной из жертв — бывшая супруга ревнивца. Он успел убежать, его ищут.