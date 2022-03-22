Хинштейн: В Госдуме не прорабатывают вопрос об ограничении использования VPN

В Государственной думе не прорабатывают инициативу по законодательному ограничению на применение VPN-сервисов при использовании запрещенных и заблокированных на территории России социальных сетей Facebook* и Instagram*. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу комитета Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.



«О таких инициативах я не знаю. Мы их не прорабатывали», — заявил депутат 22 марта.



«Фонтанка» писала, что Роскомнадзор собирается исключить Facebook* и Instagram* из реестра социальных сетей, а компанию Meta** — из списка иностранных лиц, работающих в России. Впредь российские СМИ должны маркировать компанию Meta** как запрещенную в РФ организацию. Недопустима также демонстрация логотипа самой компании и принадлежащих ей социальных сетей Facebook* и Instagram*.