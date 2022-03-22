Медведев: Переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер, теперь они утратили всякий смысл

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу отказа России продолжать обсуждение мирного договора с Японией. Свои мысли экс-премьер и экс-президент высказал на своем канале в Telegram 22 марта.
«Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение — исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», — считает Медведев.
Он отметил, что в новой редакции Конституции РФ зафиксировано, что территории страны не подлежат отчуждению, а значит, вопрос с Курилами закрыт.
«Сами японцы вслед за США, показав себя «гордыми, независимыми самураями», ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», — заявил Медведев, добавив, что сейчас гораздо важнее развивать Курилы.
Япония же считает неприемлемым и несправедливым прекращение переговоров по мирному договору. Россия, напомним, отказалась обсуждать этот вопрос из-за введенных Японией санкций.