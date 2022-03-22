Медведев: Переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер, теперь они утратили всякий смысл

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался по поводу отказа России продолжать обсуждение мирного договора с Японией. Свои мысли экс-премьер и экс-президент высказал на своем канале в Telegram 22 марта.



«Россия отказалась обсуждать с Японией мирный договор. В контексте судьбы Курильских островов это решение — исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер», — считает Медведев.

