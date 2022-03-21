Курс СПбГУ о новейшей истории Украины стал самым популярным по приросту аудитории. Соцсети его автора проверит полиция

На курс новейшей истории Украины в первые два дня записались 250 человек. Об этом сообщили в ходе ректорского совещания СПбГУ 21 марта.



Он занял первое место по приросту аудитории среди других программ СПбГУ. «Для сравнения: на онлайн-курс «Китайский язык для начинающих» (запущен осенью 2017 года, в настоящее время записано 85 735 слушателей), который входит в топ-10 самых популярных курсов платформы, записалось за неделю 227 слушателей; на новый онлайн-курс СПбГУ «Психология» (запись открыта 28.02.22, в настоящее время записано 1027 слушателей) — 163 слушателя за неделю», — отмечается на сайте вуза.

