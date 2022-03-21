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Курс СПбГУ о новейшей истории Украины стал самым популярным по приросту аудитории. Соцсети его автора проверит полиция

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На курс новейшей истории Украины в первые два дня записались 250 человек. Об этом сообщили в ходе ректорского совещания СПбГУ 21 марта.

Он занял первое место по приросту аудитории среди других программ СПбГУ. «Для сравнения: на онлайн-курс «Китайский язык для начинающих» (запущен осенью 2017 года, в настоящее время записано 85 735 слушателей), который входит в топ-10 самых популярных курсов платформы, записалось за неделю 227 слушателей; на новый онлайн-курс СПбГУ «Психология» (запись открыта 28.02.22, в настоящее время записано 1027 слушателей) — 163 слушателя за неделю», — отмечается на сайте вуза.

Одним из авторов курса выступил профессор Николай Межевич. На страницу «ВКонтакте» с такими же именем и фамилией обратили внимание студенты. На стене профиля публиковались посты с агрессивным содержанием в отношении иностранцев, журналистов и либералов. По мнению Студсовета, публикации могут быть направлены «на возбуждение ненависти по признаку национальности». Студенты направили жалобу в вуз, документ передали в полицию.

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Комментарии (4)

***_555
После проверки выпишут премию и наградят медалькой.
X-кот
учитывая уровень подготовки лахтинских ботов в сети - это или они сами, или их заставили, а то уровень у них ниже дная, одна нецензурная лексика
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