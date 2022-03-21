Прокуратура возмутилась нарисованными от руки ценниками в петербургском магазине «О’Кей»

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили магазин «О’Кей» на улице Партизана Германа, 2 на юго-западе Петербурга. Ценники на популярные ныне продукты там рисовали от руки.
«Установлено, что организация в нарушение федерального законодательства допускала розничную продажу продуктов питания, в том числе поваренной соли, муки, масла и молочной продукции без надлежаще оформленных ценников, что нарушает права потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах», – рассказали 21 марта в пресс-службе прокуратуры.
Судя по опубликованным фото, такие ценники также были у гречки, риса, макарон и сахара.
В адрес руководства ООО «О’Кей» внесено представление о необходимости устранить нарушение закона.
Ранее «Фонтанка» писала, что за неделю с 5 по 11 марта цены в стране выросли на 2% по отношению к предыдущей неделе. Из социально значимых продуктов на 4,1% подорожали смеси сухие молочные для детского питания, на 3% — поваренная соль, на 2,7% — гречка и рис.
При этом в правительстве заявили, что запасов гречки и сахара в России достаточно, граждан просят не паниковать.