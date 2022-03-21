FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +3
103.95р114.40р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Прокуратура возмутилась нарисованными от руки ценниками в петербургском магазине «О’Кей»

6
Печать

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили магазин «О’Кей» на улице Партизана Германа, 2 на юго-западе Петербурга. Ценники на популярные ныне продукты там рисовали от руки.

«Установлено, что организация в нарушение федерального законодательства допускала розничную продажу продуктов питания, в том числе поваренной соли, муки, масла и молочной продукции без надлежаще оформленных ценников, что нарушает права потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах», – рассказали 21 марта в пресс-службе прокуратуры.

Судя по опубликованным фото, такие ценники также были у гречки, риса, макарон и сахара.

В адрес руководства ООО «О’Кей» внесено представление о необходимости устранить нарушение закона.

Ранее «Фонтанка» писала, что за неделю с 5 по 11 марта цены в стране выросли на 2% по отношению к предыдущей неделе. Из социально значимых продуктов на 4,1% подорожали смеси сухие молочные для детского питания, на 3% — поваренная соль, на 2,7% — гречка и рис.

При этом в правительстве заявили, что запасов гречки и сахара в России достаточно, граждан просят не паниковать.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

hal9000
А видели сколько сейчас картриджи для принтера стоят??вот то то и то то..и хо хо ни хо хо..
***_555
Бумага для печати нынче дорога. Будут руками на обрывках рекламы писать.
Alex000
"внесено представление о необходимости устранить"

Ща устранят. Исчезнут и ценники, и предмет обсуждения )
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний