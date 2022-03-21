Прокуратура возмутилась нарисованными от руки ценниками в петербургском магазине «О’Кей»

Прокуратура и Роспотребнадзор проверили магазин «О’Кей» на улице Партизана Германа, 2 на юго-западе Петербурга. Ценники на популярные ныне продукты там рисовали от руки.



«Установлено, что организация в нарушение федерального законодательства допускала розничную продажу продуктов питания, в том числе поваренной соли, муки, масла и молочной продукции без надлежаще оформленных ценников, что нарушает права потребителей на своевременное получение достоверной информации о товарах», – рассказали 21 марта в пресс-службе прокуратуры.

