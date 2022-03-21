«Не нужно поддаваться панике». В правительстве заявили, что в России достаточно сахара и гречки

В России достаточно запасов сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом 21 марта заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.



«Еще в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, хочу сейчас успокоить наших граждан — мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех», — подчеркнула Абрамченко на заседании правительства.



По ее словам, кабмин решил увеличить посевные площади под гречиху и сахарную свеклу. Посевы этих культур должны вырасти в среднем на 50 тысяч га. «Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках магазинов, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимые объемы сахара», — добавила Абрамченко.

