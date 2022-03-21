«Не нужно поддаваться панике». В правительстве заявили, что в России достаточно сахара и гречки

В России достаточно запасов сахара и гречки для удовлетворения внутреннего спроса. Об этом 21 марта заявила вице-премьер Виктория Абрамченко.
«Еще в первую волну пандемии наблюдался ажиотажный спрос на сахар и гречку. Как и в 2020 году, хочу сейчас успокоить наших граждан — мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех», — подчеркнула Абрамченко на заседании правительства.
По ее словам, кабмин решил увеличить посевные площади под гречиху и сахарную свеклу. Посевы этих культур должны вырасти в среднем на 50 тысяч га. «Это значит, что новый урожай обеспечит наличие сахара и гречки на полках магазинов, а российские кондитеры и хлебопеки получат необходимые объемы сахара», — добавила Абрамченко.
Ранее на ситуацию с повышенным спросом на сахар обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уверен, что ажиотаж носит исключительно эмоциональный характер.
За неделю с 5 по 11 марта Росстат зафиксировал скачок цен на сахар на 12,8 %. После этого ФАС начала антикартельные проверки в отношении производителей сахара на фоне резкого повышения цен и необоснованного сокращения товара на рынке. В ФАС отмечают, что отсутствие сахара на полках магазинов в ряде регионов связано с ажиотажным спросом, а не с дефицитом. В Минпромторге также заявили, что запасов сахара в России достаточно.