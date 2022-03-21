Тимченко покинул совет директоров компании «НОВАТЭК»

Геннадий Тимченко покинул совет директоров ПАО «НОВАТЭК». Об этом говорится в заявлении на сайте компании, опубликованном в понедельник, 21 марта.
В сообщении уточняется, что покинуть совет директоров «НОВАТЭКа» Тимченко решил по собственному желанию.
«Фонтанка» писала, что после обвала российского рынка из-за событий на Украине в конце февраля состояние совладельца ПАО «НОВАТЭК» Геннадия Тимченко сократилось на 3,9 млрд — до 19,8 млрд долларов. Бизнесмен включен в санкционный список властей Великобритании, Японии и Евросоюза.