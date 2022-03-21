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Тимченко покинул совет директоров компании «НОВАТЭК»

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Геннадий Тимченко покинул совет директоров ПАО «НОВАТЭК». Об этом говорится в заявлении на сайте компании, опубликованном в понедельник, 21 марта.

В сообщении уточняется, что покинуть совет директоров «НОВАТЭКа» Тимченко решил по собственному желанию.

«Фонтанка» писала, что после обвала российского рынка из-за событий на Украине в конце февраля состояние совладельца ПАО «НОВАТЭК» Геннадия Тимченко сократилось на 3,9 млрд — до 19,8 млрд долларов. Бизнесмен включен в санкционный список властей Великобритании, Японии и Евросоюза.

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Комментарии (5)

Somn
Крысы побежали?
kоt-obormot
В направлении какой страны он нырнул с корабля?
Malyshev73
а что не застрелился?
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