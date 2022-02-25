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Forbes: За сутки российские миллиардеры потеряли 39 млрд долл.

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После обвала рынка 24 февраля российские миллиардеры, по подсчётам Forbes, в совокупности потеряли 38,162 миллиарда долларов. Больше всех — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.

Состояние совладельца ЛУКОЙЛа рухнуло до 19,5 млрд долларов (на 5,4 млрд), акции компании на минимуме стоили 3099 рублей за штуку (на 11:15 мск) при цене 5386 рублей на открытии торгов.

Состояния совладельцев НОВАТЭКа Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона сократились соответственно до 19,8 млрд долларов (на 3,9 млрд) и до 23,6 млрд долларов (на 4 млрд). Совладельца «Северстали» Алексея Мордашова — до 25,8 млрд долларов (на 3,5 млрд). Совладельца «Норникеля» Владимира Потанина — до 24,6 млрд долларов (на 3,3 млрд).

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. По его словам, оккупация страны не входит в планы, действия связаны с защитой от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали обвалом, Европа — новыми санкциями. Подробнее о событиях дня читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (21)

chip1
Черт с ними, миллиардерами, лучше напишите на сколько обеднели простые россияне в покупательной способности!
Grend
Потеряли наворованные деньги у бабушек, не только. Возмездие пришло
Dud
Ничего страшного.
Придется повернуться лицом к народу и перестать заботится о благосостоянии "пиндосни".
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