Forbes: За сутки российские миллиардеры потеряли 39 млрд долл.

После обвала рынка 24 февраля российские миллиардеры, по подсчётам Forbes, в совокупности потеряли 38,162 миллиарда долларов. Больше всех — президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.



Состояние совладельца ЛУКОЙЛа рухнуло до 19,5 млрд долларов (на 5,4 млрд), акции компании на минимуме стоили 3099 рублей за штуку (на 11:15 мск) при цене 5386 рублей на открытии торгов.

Состояния совладельцев НОВАТЭКа Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона сократились соответственно до 19,8 млрд долларов (на 3,9 млрд) и до 23,6 млрд долларов (на 4 млрд). Совладельца «Северстали» Алексея Мордашова — до 25,8 млрд долларов (на 3,5 млрд). Совладельца «Норникеля» Владимира Потанина — до 24,6 млрд долларов (на 3,3 млрд).

