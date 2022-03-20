Ради экономии бензина в Германии предлагают снизить скорость на дорогах

В Германии придумали ещё один способ снизить потребление топлива, чтобы преодолеть зависимость от российского сырья. Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман в интервью газете Hamburger Abendblatt предложил ввести ограничение скорости на дорогах в целях экономии бензина.
По его словам, в стране необходимо грамотно диверсифицировать энергоснабжение. Поменять культуру потребления не удастся, просто предложив людям «надеть на себя еще пару свитеров». Одним из решений может стать введение новых правил дорожного движения.
«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости в 100 километров в час на автомагистралях и 30 километров в час в черте города, чтобы ограничить потребление энергии. Экономить каждую каплю бензина — это правильный вариант», — цитирует РИА Новости Хоффмана.
Впрочем, по его словам, это не решит всю проблему целиком. Необходимо активизировать возобновляемые источники энергии.
Ранее в Германии звучали предложения снизить температуру в квартирах. В начале марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страна начала закупки газа в обход России. Глава Минсельхоза Германии предложил употреблять меньше мяса. По его словам, это было бы вкладом против Путина.