Ради экономии бензина в Германии предлагают снизить скорость на дорогах

По его словам, в стране необходимо грамотно диверсифицировать энергоснабжение. Поменять культуру потребления не удастся, просто предложив людям «надеть на себя еще пару свитеров». Одним из решений может стать введение новых правил дорожного движения.

В Германии придумали ещё один способ снизить потребление топлива, чтобы преодолеть зависимость от российского сырья. Председатель Конфедерации профсоюзов Германии Райнер Хоффман в интервью газете Hamburger Abendblatt предложил ввести ограничение скорости на дорогах в целях экономии бензина.

«Мы могли бы временно ввести ограничение скорости в 100 километров в час на автомагистралях и 30 километров в час в черте города, чтобы ограничить потребление энергии. Экономить каждую каплю бензина — это правильный вариант», — цитирует РИА Новости Хоффмана.



Впрочем, по его словам, это не решит всю проблему целиком. Необходимо активизировать возобновляемые источники энергии.



Ранее в Германии звучали предложения снизить температуру в квартирах. В начале марта канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что страна начала закупки газа в обход России. Глава Минсельхоза Германии предложил употреблять меньше мяса. По его словам, это было бы вкладом против Путина.

