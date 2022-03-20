Соцконтракты станут доступнее уволенным россиянам

Доход уволенного с 1 марта члена семьи, а также признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи при заключении социального контракта. Как сообщили 20 марта в пресс-службе правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.



Соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином).



«Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации», — говорится в официальном сообщении.

