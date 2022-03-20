Соцконтракты станут доступнее уволенным россиянам

Доход уволенного с 1 марта члена семьи, а также признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи при заключении социального контракта. Как сообщили 20 марта в пресс-службе правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином).
«Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации», — говорится в официальном сообщении.
На соцконтракт имеют право граждане со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.
«На 2022 год устанавливается исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным, — добавили в пресс-службе. — Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве», — заявили в правительстве.
17 марта премьер-министр представил масштабные меры поддержки россиян в условиях санкций из-за спецоперации на Украине. В частности, будут расширены возможности регионов и службы занятости, выделены деньги на субсидирование кредитов предпринимателям, а также на пополнение оборотного капитала компаний.
19 марта стало известно, что российское правительство выделило из своего резервного фонда более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы.