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Соцконтракты станут доступнее уволенным россиянам

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Доход уволенного с 1 марта члена семьи, а также признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода семьи при заключении социального контракта. Как сообщили 20 марта в пресс-службе правительства РФ, премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

Соцконтракт заключается между органами соцзащиты и малоимущей семьей (или малоимущим гражданином).

«Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное подсобное хозяйство, устроиться на работу, получить поддержку в трудной жизненной ситуации», — говорится в официальном сообщении.

На соцконтракт имеют право граждане со среднедушевым доходом в семье ниже величины прожиточного минимума.

«На 2022 год устанавливается исключение: при расчете дохода семьи не будет учитываться трудовой заработок человека, потерявшего работу после 1 марта и признанного безработным, — добавили в пресс-службе. — Это позволит оперативно поддержать семью в том случае, если один из родителей потерял работу и испытывает затруднения в трудоустройстве», — заявили в правительстве.

17 марта премьер-министр представил масштабные меры поддержки россиян в условиях санкций из-за спецоперации на Украине. В частности, будут расширены возможности регионов и службы занятости, выделены деньги на субсидирование кредитов предпринимателям, а также на пополнение оборотного капитала компаний.

19 марта стало известно, что российское правительство выделило из своего резервного фонда более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы.

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Комментарии (2)

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