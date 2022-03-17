Правительство выделит 40 млрд рублей на поддержку занятости в России

Правительство РФ выделит на поддержку безработных 40 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на создание временных вакансий для тех, кто оказался под риском увольнения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.



«Одна из приоритетных задач правительства — помочь людям справиться со сложившейся ситуацией на рынке труда. В общей сложности на ее реализацию будет направлено около 40 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин.



Более 25,5 млрд рублей будет направлено на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. При необходимости воспользоваться такой возможностью смогут 400 тыс. человек.

