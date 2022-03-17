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Правительство выделит 40 млрд рублей на поддержку занятости в России

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Правительство РФ выделит на поддержку безработных 40 миллиардов рублей. Большая часть средств пойдет на создание временных вакансий для тех, кто оказался под риском увольнения. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 17 марта.

«Одна из приоритетных задач правительства — помочь людям справиться со сложившейся ситуацией на рынке труда. В общей сложности на ее реализацию будет направлено около 40 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин.

Более 25,5 млрд рублей будет направлено на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ для тех, кто зарегистрировался на бирже труда для поиска нового места. При необходимости воспользоваться такой возможностью смогут 400 тыс. человек.

Кроме того, Михаил Мишустин сообщил о расширении полномочий службы занятости. Теперь туда могут обратиться и те, кому только грозит увольнение. Из-за ухода иностранных компаний с российского рынка и приостановки работы предприятий многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или отправили в неоплачиваемый отпуск. Главная задача — не допустить, чтобы люди остались без работы, подчеркнул премьер. В центрах занятости они получат первую необходимую помощь, в том числе помощь в трудоустройстве, переобучении и открытии собственного дела.

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Комментарии (7)

NikIvanov
Думаю, много это или мало, учитывая что только у одного полковника в квартире нашли 12 млрд...
Ник Приносящий Счастье
А видели видео как инстаграмные блогерки рыдают? Вот им бы эту новость.
Akabos
Есть подозрение, что не выделят, а напечатают...
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