На борьбу с безработицей правительство выделило почти 40 млрд рублей

Российское правительство выделило из своего резервного фонда более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций. Как сообщается 19 марта на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это часть мер, которые правительство готовит для поддержки занятости.



Более 25,5 млрд рублей планируется направить на создание в регионах временных рабочих мест для людей, находящихся под риском увольнения, и на организацию общественных работ для состоящих на бирже труда. Эта помощь рассчитана на 400 тысяч человек.

