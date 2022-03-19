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На борьбу с безработицей правительство выделило почти 40 млрд рублей

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Российское правительство выделило из своего резервного фонда более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в условиях западных санкций. Как сообщается 19 марта на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это часть мер, которые правительство готовит для поддержки занятости.

Более 25,5 млрд рублей планируется направить на создание в регионах временных рабочих мест для людей, находящихся под риском увольнения, и на организацию общественных работ для состоящих на бирже труда. Эта помощь рассчитана на 400 тысяч человек.

Более 7 млрд рублей отводится на региональные программы дополнительного образования и профессионального обучения для 125 тысяч граждан. Остальные 6 млрд рублей — это будут гранты некоммерческим организациям на переобучающие курсы, которые обеспечат 100 тысяч человек новыми навыками и около 75 тысяч — возможностью начать своё дело.

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Комментарии (13)

266130020
Это же просто пир_духа, во теперь заживем то , и работать не надо
264653831
как можно бороться с безработицей я не понимаю так как нет предприятий где можно работать только если идти в дворники.
JeyDi
Обучение - вообще отличная идея. Центр занятости отправляет, государство оплачивает, а дальше ты с корочками и без работы, потому что кому ты нужен после курсов без опыта работы?
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