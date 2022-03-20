Глава Ростуризма рассказала, как сорвалась попытка вывезти россиян из Египта

Российским туристам в очередной раз не удалось вернуться домой из Египта.



Как сообщила 20 марта глава Ростуризма Зарина Догузова, пришлось отменить рейс № 686 компании Azur Air в связи с новыми санкциями США.



Всех туристов обещают на период ожидания расселить в отели. Туроператоры за свой счёт продлевают клиентам проживание. Ведомство получило от людей ряд жалоб на условия размещения и связалось с туроператорами, попросив их обеспечить комфортные и безопасные условия.



«В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором — он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости», — отмечается в сообщении.

