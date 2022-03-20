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Глава Ростуризма рассказала, как сорвалась попытка вывезти россиян из Египта

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Российским туристам в очередной раз не удалось вернуться домой из Египта.

Как сообщила 20 марта глава Ростуризма Зарина Догузова, пришлось отменить рейс № 686 компании Azur Air в связи с новыми санкциями США.

Всех туристов обещают на период ожидания расселить в отели. Туроператоры за свой счёт продлевают клиентам проживание. Ведомство получило от людей ряд жалоб на условия размещения и связалось с туроператорами, попросив их обеспечить комфортные и безопасные условия.

«В данный момент наши коллеги из Росавиации совместно с авиационными властями Египта работают над тем, чтобы рейс вылетел в ближайшее время. Туристам необходимо быть на связи с туроператором — он проинформирует, как только будут какие-то изменения или новости», — отмечается в сообщении.

По данным Ассоциации туроператоров РФ на 15 марта, из-за границы не могут вернуться около 25 тысяч российских туристов. Сейчас беспересадочные полёты из России возможны в 15 стран.

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Комментарии (14)

274495647
"Защищать" в другие страны полезли, а граждан бросили. Главное ж "защищать", зачем о своих заботиться
Russian Lives Matter
Своих не бросаем (ТМ)
X-кот
Ну, тепло, светло, мухи не кусают, гиперзвуковыми ракетами не обстреливают.. рыбка в океане водится. что не так? это ж не в -30 в избушке, в фуфайке, с дровяной печью и водой из-под слоя льда радоваться и петь осанну выдающемуся вождю
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