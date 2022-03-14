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АТОР назвал 15 стран, куда россияне могут слетать без пересадки

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Россияне на сегодняшний день могут отправиться в зарубежное путешествие в 15 стран, в которые без пересадок летают иностранные перевозчики, сообщает 14 марта РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

«В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка», — рассказали в ассоциации.

Предлагаются турпакеты и по другим направлениям, но лететь надо будет с пересадкой. Это Египет, Таиланд, Мальдивы, Греция, Индонезия, Сейшелы, Абхазия.

«Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах», — отметили в АТОР.

С 14 марта Россия по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Но пока ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами, передаёт ТАСС.

Из-за последствий западных санкций в марте от полетов из России пока отказались азербайджанские компании Azerbajzan Airlines и Buta Airways. Приостановили полеты египетская EgyptAir, казахстанская Air Astana, турецкий лоукостер Pegasus Airlines. Однако ливанская Saudia (бывш. Saudi Arabian Airlines) на месяц раньше решила открыть рейсы в Россию и уже с 15 марта планирует начать полеты в московский аэропорт «Шереметьево». Российские авиакомпании с 8 марта приостановили большую часть международных рейсов, чтобы сохранить самолеты: есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с военной операцией РФ на Украине.

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
с оплатой аккредитивом по факту оказания тур. услуги, без аванса
Игoрь
Удивлен, что в Абхазию что-то летает..
VKuser2851963
курорты южного берега Новой земли
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