АТОР назвал 15 стран, куда россияне могут слетать без пересадки

«В марте 2022 года зарубежными перевозчиками прямые рейсы из России, на которых могут лететь туристы, заявлены в 15 стран. Это Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн, Катар, Марокко, Иран, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия, Туркменистан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Шри-Ланка», — рассказали в ассоциации.

Россияне на сегодняшний день могут отправиться в зарубежное путешествие в 15 стран, в которые без пересадок летают иностранные перевозчики, сообщает 14 марта РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Предлагаются турпакеты и по другим направлениям, но лететь надо будет с пересадкой. Это Египет, Таиланд, Мальдивы, Греция, Индонезия, Сейшелы, Абхазия.



«Отдохнуть неделю в марте за рубежом, в зависимости от страны, сейчас можно от 23,7 тысячи рублей, например, в Абхазии, 66,7 тысячи на двоих в Армении и до бесконечности, например, на Мальдивах», — отметили в АТОР.



С 14 марта Россия по решению оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией возобновляет авиасообщение с Китаем и Индонезией. Но пока ни одна авиакомпания не сообщала о планах по открытию рейсов между странами, передаёт ТАСС.

