В Петербурге отменят почти все проверки бизнеса и снизят налоги

Также бизнесу снизят налоги. К примеру, для обрабатывающих производств и для IT-компаний снижаются ставки по упрощенной системе налогообложения. Ставка 1% устанавливается, в случае если объектом налогообложения являются доходы, и 5% — если объектом являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

В частности, Смольный готов до конца 2022 года отменить все проверки, которые были запланированы городскими контролирующими службами, кроме вопросов, связанных с обеспечением безопасности. Это позволит снизить административную нагрузку на бизнес.

Пониженные ставки будут действовать в 2022 году для производств и до конца 2024 года — для сферы информационных технологий. «Это позволит стимулировать процессы импортозамещения и выпускать новую, необходимую городу продукцию», — отмечается в сообщении городского правительства.



Также в Смольном появится рабочая группа, которая будет рассматривать вопросы демонтажа нестационарных торговых объектов. «В случае если нестационарные торговые объекты не создают угрозы безопасности, отсутствуют решения суда о сносе, значимые нарушения законодательства, арендатор действует добросовестно — решения о сносе приниматься не будут», — сообщили в правительстве Петербурга.



Ранее несколько владельцев павильонов, находящихся на неопределенном сроке аренды, получили сообщения об их предстоящем сносе, несмотря на то, что власти уже пообещали остановить демонтажи.



Региональные меры поддержки начнут действовать после принятия соответствующих нормативно-правовых актов, отметили в Смольном.



Меры поддержки IT-компаний ранее были введены на федеральном уровне. До конца 2024 года ставка по налогу на прибыль составит 0%. На три года компании освободят от налоговых проверок, валютного и других видов государственного контроля. IT-компании смогут брать кредиты по ставке 3%. Все сотрудники аккредитованных IT-компаний получат право на отсрочку от призыва на военную службу до 27 лет, им доступна льготная ипотека.

