Обещать — не значит помочь. Смольный собрался снести торговые павильоны вопреки своим же решениям

16 марта на двери нескольких ларьков, нестационарных торговых объектов (НТО), расклеили уведомления от комитета о грядущем сносе. Предпринимателям предлагают освободить участок до 19 марта и сообщить об этом. «В случае неисполнения настоящего уведомления Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» будет осуществлено освобождение участка от лиц, незаконно находящихся на участке, и их имущества в принудительном порядке», — говорится в тексте.



Напомним, 11 марта на сайте администрации Петербурга поделились планом поддержки петербуржцев и городской экономики. В числе мер, которые собираются принять власти, есть мораторий на демонтаж НТО до 1 января 2023 года и приостановка освобождения земельных участков, находящихся в собственности Санкт-Петербурга, если договор на аренду был заключен ранее, и арендаторы платили за пользование. «На сегодняшний день ККИ работает в обычном режиме: проводятся проверки законности использования земельных участков. В случае одобрения и принятия соответствующих решений, в своих действиях комитет будет руководствоваться ими.» — заявили «Фонтанке» в ККИ. Там утверждают, что сносы происходят на законных основаниях в плановом режиме. Пока власти не подпишут соответствующий документ, демонтаж будет продолжаться. Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина уже отправила открытое письмо к губернатору Александру Беглову с просьбой «помочь бизнесу сохранить рабочие места, не допустить разжигания социальной напряженности из-за потери гражданами работы в это непростое время». Она считает, что сегодня нельзя сносить НТО, учитывая, что с момента публикации сообщения на сайте администрации до подписания соответствующего акта идет так называемый технический промежуток.

«Павильоны работают на договорах на неопределенных сроках действия. Они исправно платят аренду, даже авансом и, соответственно, попадают под условия моратория. ККИ своими действиями подрывает доверие к властям, потому что не исполняет волю вышестоящих», — комментирует Виктория Башкова, руководитель юридического отдела ООО "Полюс", владельца ларьков и арендатора (как он все еще считает) городской земли под ними. Она также отметила, что на освобождение территории предпринимателям дают всего три дня, хотя, как правило, отводят больше времени. Это значит, что к воскресенью работы могут лишиться порядка 150–200 человек, работающих в этих торговых павильонах. «Хотя аренда платится регулярно и в полной мере и договор есть, пусть и на неопределенном сроке, мы не можем легализовать эти НТО. Дело в том, что ларьки построены очень давно, за время их существования земельное законодательство сменилось несколько раз. Мы судились для того, чтобы их легализовать, но каждый раз это ничем не заканчивалось».

«Мы в растерянности и не знаем, что делать, если павильоны снесут», — рассказала одна из предпринимателей, получивших уведомление, Анна Пьянкова. Ее ларек находится на улице Кантемировской, там торгуют одеждой более пяти лет, она арендует его у РОО «Содействие малому бизнесу». «Сначала нас порадовали новостями с сайта Смольного. Это же информация не из какой-то социальной сети, а из официального источника. Радовались мы недолго. Все и так на грани закрытия, а теперь еще и сносить грозятся. Так нельзя, это абсолютно неразумное решение. Чье слово важнее: ККИ или губернатора?» — возмущается предпринимательница. ККИ ведет планомерную борьбу с незаконно установленными, по его мнению, объектами торговли. Чиновники оперируют фактом: действующего договора на ларек нет. Предприниматели указывают, что зачастую речь идет о законном объекте, на который город под разными предлогами отказывается продлевать договор. Правда оказывается, как правило, на стороне бульдозера и болгарки — сотрудники Центра повышения эффективности использования госимущества сносят спорные торговые павильоны, невзирая на возражения.