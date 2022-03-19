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Правительство выделило более 14 млрд рублей на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

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Правительство РФ выделило на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса дополнительное финансирование в объеме 14,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Малый бизнес будет получать кредиты по ставке до 15% годовых, средний — по ставке 13,5%.

Михаил Мишустин также подписал распоряжение об увеличении на 9 млрд рублей капитализации Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.

17 марта премьер-министр представил масштабные меры поддержки россиян в условиях санкций из-за спецоперации на Украине. В частности, будут расширены возможности регионов и службы занятости, выделены деньги на субсидирование кредитов предпринимателям, а также на пополнение оборотного капитала компаний.

19 марта стало известно, что российское правительство выделило из своего резервного фонда более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы.

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Комментарии (3)

allyouneedislove
кредитная кабала не спасёт бизнес от закрытия
говорю вам это как тот, кто официально закрылся в декабре 2021-го, и который владел своей фирмой аж 12 лет.

на фоне подорожавшей бумаги А4 для принтера, которая раньше стоила 300 деревянных, а сегодня 1500, до массовой ликвидации юрлиц осталось недолго - этап стартанёт в 2022-м, и никакое ЭДО не поможет

это чек вы можете не выдавать и прислать его в виде СМС клиенту в рамках 54-ФЗ, а вот накладные у водителей до сих пор на бумаге - по формам ТОРГ12, ТТН-ки и прочее, включая акты отбраковки или возврата продукции

я раньше работал на огромных складах на приёмке - и везде нужна бумага - водила приезжает с бумагами, возврат битого товара - отдельная бумага, пропуска на охране тоже частенько - бумажные....
это недовоз можно оформить прямо в накладной поставщика, указав ручками что и в каком кол-ве по факту привезли... а всё остальное - страна сильно зависима от бумаги.

реальной поддержки бизнеса нет, и это приведёт к ликвидации СМП
264653831
дойдет ли до бизнеса я сомневаюсь.
Otkating
Макаревич говорил, что 90% разворовывают.
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