Правительство выделило более 14 млрд рублей на льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Михаил Мишустин также подписал распоряжение об увеличении на 9 млрд рублей капитализации Корпорации МСП, которая предоставляет малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под свое поручительство. Деньги пойдут на предоставление гарантий для выдачи займов.

Малый бизнес будет получать кредиты по ставке до 15% годовых, средний — по ставке 13,5%.

Правительство РФ выделило на программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса дополнительное финансирование в объеме 14,3 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

17 марта премьер-министр представил масштабные меры поддержки россиян в условиях санкций из-за спецоперации на Украине. В частности, будут расширены возможности регионов и службы занятости, выделены деньги на субсидирование кредитов предпринимателям, а также на пополнение оборотного капитала компаний.



19 марта стало известно, что российское правительство выделило из своего резервного фонда более 39 млрд рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы.

