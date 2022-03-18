«Худшая игра в сезоне». СКА разгромно проиграл «Спартаку»

автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Московский «Спартак» не играл два с лишним месяца. Последний матч москвичи провели 9 января, после чего КХЛ ушла на паузу из-за Олимпиады в Пекине. Потом нахлынула очередная волна коронавируса и боссы лиги решили перейти сразу к плей-офф. Затем началась спецоперация на Украине, и соперник «Спартака» по первому раунду, финский «Йокерит», вышел из КХЛ. Было решено ничего не выдумывать и пропустить москвичей сразу во второй.

По поводу того, плюс это или минус — два месяца без игровой практики, мнения разделились. Так, например, бывший нападающий сборной России и СКА Максим Сушинский ранее в разговоре с «Фонтанкой» назвал это серьезной проблемой для «Спартака».



«Фактор неожиданности может сыграть за них. Может, они что-то придумали за эти два месяца», — парировал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Пока, кажется, Кожевников выигрывает в том заочном споре.

Вопреки заверениям главных тренеров двух команд, вопрос по легионерам был открыт до последнего момента. Как показывают последние события, даже действующие контракты неспособны удержать спортсменов, решивших сбежать из России. Тем не менее в заявках СКА и «Спартака» все были на своих местах: вратарь Ларс Юханссон, нападающий Леонид Комаров, защитники Фантенберг Оскар, Мэт Робинсон, Микко Лехтонен — у петербуржцев; вратарь Оскар Данск, нападающие Йори Лехтеря, Эмиль Петтерссон, защитники Тим Хеед, Якуб Ержабек — у москвичей. Но в случае СКА, впору было отправлять некоторых иностранцев домой с такой игрой.

Первый период получился для армейцев с Невы шокирующим. На шестой минуте защитник гостей Егор Савиков при входе в зону сходу бросил, шайба срикошетила от клюшки Робинсона и улетела в ворота. Не самую удачную позицию в этом моменте занял вратарь Юханссон.



На 16-й минуте СКА из-за нарушения соперника получил возможность сыграть впятером против четырех, но ошибка Лехтонена при переходе из защиты в атаку позволила спартаковцу Ивану Дроздову перехватить, убежать и забить второй гол. На 20-й минуте, уже в ходе позиционной атаки, Андрей Локтионов отправил в ворота Юханссона третью шайбу. На экране показали главного тренера сборной России Алексея Жамнова и ее генерального менеджера Илью Ковальчука, которые заменили штаб Романа Ротенберга в национальной команде. Уже после матча главный тренер «Спартака» Борис Миронов подтвердил, что Жамнов помогал ему при подготовке к серии со СКА. Таким образом, эта серия стала еще и противостоянием старой и новой власти в сборной.



автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» автор фото Андрей Бок / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На второй период Юханссона логично оставили на скамейке запасных, а в ворота встал Александр Самонов.

«Мы всегда ищем пути к победе. В регулярном чемпионате мы так уже делали», — объяснил после игры Роман Ротенберг.

Но ситуацию вратарская рокировка изменила мало. Армейцы навалились на спартаковские ворота. На 28-й минуте белорусский двухметровый гренадер Степан Фальковский мощным щелчком забросил первую шайбу СКА. Казалось, что петербуржцы вернулись в игру, но следующая же атака соперника привела к четвертой пропущенной. Причем отличился бывший армеец Александр Хохлачев и снова рикошетом от Робинсона.



В третьем периоде СКА доминировал: 19:8 по броскам по воротам, 13:6 по вбрасываниям и 5 минут 35 секунд в атаке против 1:27 у соперника. Но в голы статистика так и не воплотилась. В конце встречи Роман Ротенберг дважды менял вратаря на шестого полевого игрока и дважды пропускал в пустые ворота: сначала отличился Сергей Широков, а потом — Александр Никишин. Итог максимально неожиданный: 6:1 в пользу «Спартака».

«Мы вышли на игру заряженными, была суета, но через короткие смены вошли в игру, забили быстрые голы, а дальше играли по заданию. Сейчас мы уже забыли этот матч и идем дальше», — заявил Миронов.

По мнению Романа Ротенберга, хоккеисты СКА могли перенервничать из-за полных трибун, которые разрешили заполнить впервые в сезоне из-за отмены коронавирусных ограничений. Также он не стал обвинять в поражении легионеров, в частности Робинсона.

«Они лидеры команды, мы на них рассчитываем. Поговорим, выясним причины. Сегодня не наш день. Хоккей — это игра ошибок. Сегодня была наша худшая игра за весь сезон», — подвел итог главный тренер СКА.



Второй матч серии пройдет также в Петербурге 20 марта.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

