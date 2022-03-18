«Чудес не бывает». Есть ли интрига в хоккейном четвертьфинале СКА — «Спартак»

автор фото Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» / архив Поделиться Поделиться







Регулярный чемпионат КХЛ завершился стремительно, так и не вернувшись с паузы на проведение Олимпиады. Из-за новых штаммов коронавируса и большого количества положительных тестов (вот ведь были проблемы) руководство лиги решило зафиксировать места команд и сразу после возвращения хоккеистов из Пекина начать плей-офф. Споров было много, но все понимали, что какой-то выход из ситуации должен быть — слишком мало времени оставалось. А потом случилась спецоперация на Украине, и всё окончательно полетело под откос.



Сетку плей-офф сразу сломал «Йокерит», который должен был играть в 1/8 с московским «Спартаком». Руководители финского клуба вслед за рижским «Динамо» приняли решение о выходе из лиги. Долго думали, что делать с красно-белыми. В итоге решили просто засчитать «Йокериту» поражение и автоматически пропустить «Спартак» в четвертьфинал. То есть команда и так не играла из-за олимпийской паузы целый месяц, а тут совсем без нормальной практики уже второй подходит к концу.

СКА в свою очередь довольно легко расправился с минским «Динамо», ни разу не уступив в серии до четырех побед. Хотя оба матча в Минске получились сложными и закончились победой петербуржцев с перевесом всего в одну шайбу (4:3, 3:2). Параллельно развивался сюжет с массовым отъездом легионеров. Так, например, уфимский «Салават Юлаев» вообще остался без иностранцев, которые составляли главную ударную силу команды. Даже московскому ЦСКА удалось сохранить лишь трех из пяти легионеров. Главными «бегунами» оказались финны. По одной из версий на них давили политики на родине, по другой — массовый исход организовал форвард СКА Лео Комаров. Но сам-то он остался в Петербурге. СКА каким-то образом удалось вообще избежать потерь в такое непростое время. Не играет только Йоонас Кемппайнен, но в его случае причина в травме, по крайней мере, по официальной версии.



«Конкретную информацию по травмированным мы не разглашаем. Йоонасу желаем скорейшего выздоровления, ждем его в обойме. Детали травмы не раскрываем», — заявил 17 марта журналистам главный тренер СКА Роман Ротенберг.

«Спартак» лишился только нападающего Джейка Виртанена. Остальные пятеро иностранцев пока готовятся к матчам со СКА.

Другой интересной новостью стало появление на тренировках «Спартака» главного тренера сборной России на Олимпиаде Алексея Жамнова. Напомним, что незадолго до Олимпиады в ходе передела власти в Федерации хоккея России он сменил на этом посту Валерия Брагина — протеже Романа Ротенберга. «Фонтанка» поинтересовалась у Ротенберга, добавляет ли этот факт мотивации в противостоянии со «Спартаком».

«Для нас это ничего не меняет. Мы коллеги, работаем вместе на благо развития хоккея. Что касается серии — игра покажет. Никакой дополнительной мотивации, кроме победы, нет. Тренерский штаб «Спартака» делает свое дело, а мы сфокусированы на своей работе», — политкорректно ответил главный тренер СКА.



Объективно говоря, интриги в серии пока немного. Хотя бывший вратарь СКА и мастер спорта СССР Сергей Черкас уверен, что не всё так просто.

«Я думаю, что игра со «Спартаком» — это всегда интрига. Во-первых, «Спартак» долго не играл и соскучился по хоккею. Это придаст ему эмоциональный толчок для того, чтобы сыграть интересно. Ну и СКА — это серьезный раздражитель. Армейцы очень прилично выглядят сейчас, здорово сыграли в первом раунде плей-офф. У «Спартака» достаточно неплохая атака. Очень неплохо играет вратарь. Будет серьезная серия. Лидеры «Спартака» известны. Это в первую очередь Сергей Широков, финские легионеры. В целом, у них очень ровная команда. В регулярном чемпионате «Спартак» играл нестабильно: мог победить фаворита, а мог проиграть аутсайдеру. Но в плей-офф это будет другая команда», — считает Черкас.

По его мнению, отсутствие игровой практики обязательно скажется на игре «Спартака», но компенсировать это можно большим желанием.

«Игроки соскучились по хоккею, это должно придать им дополнительный импульс», — уверен бывший вратарь.



Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников также считает, что москвичи могут закуситься с петербуржцами.

«Конечно, у «Спартака» есть шансы. Они долго тренировались, их долгое время никто не видел в деле. Фактор неожиданности может сыграть за них. Может, они что-то придумали за эти два месяца. Плохо только, что до серии со СКА у них не было возможности в боевых условиях проверить свои наработки. Думаю, что будет интересно. Хотя, конечно, против СКА никому не бывает легко. Я бы хотел, чтобы у «Спартака» наконец проявил себя нападающий Александр Хохлачев. Он всегда здорово играет в регулярке, а в плей-офф сдает. Хочется, чтобы он начал себя проявлять в матчах на вылет. А у СКА есть Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, отличная оборона, хорошая молодежь и качественные легионеры. Если вдруг у СКА легионеры уедут, «Спартаку» станет проще», — заявил легендарный хоккеист.

Он также не удержался от комплимента в адрес Романа Ротенберга, для которого это первый плей-офф в статусе главного тренера.



«Роман Ротенберг меня ничем не удивил. Он давно в хоккее, он знает эту игру, он умеет меняться и учиться. Он много перенял у Брагина, у Знарка. Видно, как он всё это впитывал и теперь пытается применить на практике. Роман — молодец», — уверен Кожевников.

Более пессимистично настроен другой бывший хоккеист СКА, чемпион мира 2008 года Максим Сушинский.

«Сейчас все вдруг стали разбираться в хоккее, тренерами становятся. Это всё очень хорошо, но хоккея в России нет, а теперь, в связи с последними событиями, вообще не будет. Понятно, что у СКА больше шансов, но в хоккее бывают сюрпризы. Каждая песчинка на льду может перевернуть игру. Вратарь не поймал, кто-то споткнулся — что угодно может произойти. Есть ли шансы у «Спартака»? Откуда ж я знаю. Думаете, я видел, как они играют в этом году? А чем они в последний месяц занимались, вообще никто не знает. Эта пауза — огромнейшая проблема для них. Это всё равно что с отпуска выйти и начать играть. Чудес не бывает», — подчеркнул Сушинский.

Серия СКА — «Спартак» до четырех побед одной из команд стартует 18 марта. В Петербурге играют 18 и 20 марта, в Москве — 22 и 24 марта. При необходимости команды продолжат играть через день по очереди в Петербурге и в Москве.



Артём Кузьмин, «Фонтанка.ру»

