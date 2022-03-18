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Смольный рассказал, как санкции влияют на транспортную реформу в Петербурге

Транспортный блок петербургского правительства определился с возможными мерами поддержки перевозчиков в связи со сложной экономической обстановкой. График внедрения новой транспортной модели не меняется.

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О профильном совещании 18 марта рассказала пресс-служба Смольного. Среди новых рисков назвали рост кредитных ставок и лизинговых платежей, расходов на техническое обслуживание и ремонт автобусов.

«Транспортные компании считают целесообразным внести изменения в порядок оплаты по контрактам, заменив ежеквартальную оплату на ежемесячную, — говорится в сообщении. — Указанное решение может быть реализовано начиная с 2023 года». Кроме того, контракты с перевозчиками могут продлить на 1 год — до 2029 года, а их авансирование увеличить.

Напомним, ранее ГТЛК, которая поставляет 649 автобусов для новой модели, заявила о повышении лизинговых платежей, а Смольный признал, что возможны задержки в поставке комплектующих. Подробнее о новой модели транспортного обслуживания читайте в материале «Фонтанки», первый этап внедрения по-прежнему намечен на апрель.

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Комментарии (4)

муматор
какой удобный повод списать всё на санкции. Но с другой стороны, они же, санкции, только на пользу, как заявил несменяемый. Так кому верить?
piterez
Не пора ли реформировать реформу?
TheBest
Может пока отложить на полгода?? Опять ж@пка начнется
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