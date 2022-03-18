Смольный рассказал, как санкции влияют на транспортную реформу в Петербурге

О профильном совещании 18 марта рассказала пресс-служба Смольного. Среди новых рисков назвали рост кредитных ставок и лизинговых платежей, расходов на техническое обслуживание и ремонт автобусов.
«Транспортные компании считают целесообразным внести изменения в порядок оплаты по контрактам, заменив ежеквартальную оплату на ежемесячную, — говорится в сообщении. — Указанное решение может быть реализовано начиная с 2023 года». Кроме того, контракты с перевозчиками могут продлить на 1 год — до 2029 года, а их авансирование увеличить.
Напомним, ранее ГТЛК, которая поставляет 649 автобусов для новой модели, заявила о повышении лизинговых платежей, а Смольный признал, что возможны задержки в поставке комплектующих. Подробнее о новой модели транспортного обслуживания читайте в материале «Фонтанки», первый этап внедрения по-прежнему намечен на апрель.