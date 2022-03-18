FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
104.80р115.93р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В RuTracker раскол: часть модераторов не готова к легализации даже в случае разблокировки в России, другие считают это «диким бредом»

6
Печать

Позиция представителей BitTorrent-трекера по поводу возможной разблокировки платформы на территории России оказалась не так однозначна.

После того как на форуме 18 марта появилось сообщение о том, что из-за несогласия с действиями российских властей для жителей страны ресурс не будет доступен, некоторые модераторы назвали это «диким бредом», сообщает портал vc.ru.

О возможной легализации RuTracker с начала введения санкций, в рамках которых из России ушла часть разработчиков ПО и крупных кинокомпаний, заговорили представители российской власти.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Athair
В мире творится дикий ахтунг. Уже даже разрабы на github пихают заразу в свои модули. Правда пострадали только западные сторонники Украины, которые на ее территории собирали данные - но от этого не легче.

Надеюсь, что когда-то смогу вспоминать это время, сидя в кресле-качалке с бокалом вина, и радуясь - что это было очень давно, а сейчас уже всё хорошо...
265984735
Какая разблокировка? Их разве блокировали?
VKuser2851963
бойтесь данайцев дары приносящих
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний