В RuTracker раскол: часть модераторов не готова к легализации даже в случае разблокировки в России, другие считают это «диким бредом»

Позиция представителей BitTorrent-трекера по поводу возможной разблокировки платформы на территории России оказалась не так однозначна.



После того как на форуме 18 марта появилось сообщение о том, что из-за несогласия с действиями российских властей для жителей страны ресурс не будет доступен, некоторые модераторы назвали это «диким бредом», сообщает портал vc.ru.



О возможной легализации RuTracker с начала введения санкций, в рамках которых из России ушла часть разработчиков ПО и крупных кинокомпаний, заговорили представители российской власти.

