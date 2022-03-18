Сдам. Недорого. Количество опустевших квартир и комнат под аренду в Петербурге выросло на 40%

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Количество предложений на аренду квартир и комнат в Петербурге и Ленобласти за месяц выросло на 42%, сообщили «Фонтанке» в сервисе аренды и продажи жилья ЦИАН. Если в середине февраля на сайте были доступны примерно 6,7 тыс. объявлений, сейчас их почти 10 тысяч.

Сервис объясняет рост как удлинением сроков экспозиции (объявления дольше находятся в базе, поскольку на фоне снижения доходов населения и неопределенности на рынке труда быстро найти арендатора сложнее), так и увеличением количества выставленных для аренды лотов. От недели к неделе ежедневный прирост увеличивался в два раза.



Так, в начале — середине февраля на рынке ежедневно появлялось в среднем 100 новых квартир, а с конца февраля по мартовские праздники — уже 200. После же праздников — сразу 400–500 квартир, что составляет около 5% всего объема предложения на региональном рынке аренды. В целом за неделю с 10 по 16 марта было выставлено почти 3 тыс. новых квартир и комнат, что почти вдвое больше, чем за предыдущую неделю, когда на рынок вышло 1,6 тыс. лотов.

Такой же взрывной рост фиксируют другие профильные сервисы. По данным «Юлы» и объявлений «ВКонтакте», число предложений аренды комнат и квартир в Петербурге и Ленобласти за последнюю неделю выросло на 43%.

«Сейчас мы наблюдаем повышенную активность пользователей в соцсети, в том числе по поиску и предложениям аренды квартир и комнат на личных страницах и в тематических сообществах. Так, каждое второе объявление (54% активной базы) за неделю с 7 марта по 16 марта было опубликовано через посты и сообщества "ВКонтакте"», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе VK.



Цены на аренду при этом стремительно падают. Так, по данным сервиса «Яндекс.Недвижимость», 37 из 100 самых актуальных предложений об аренде квартир в Петербурге имеют отметки о снижении цены. В среднем речь идет об уменьшении цены на 10%. Однако в ряде случаев наблюдается еще большее падение — как правило, если объект выставлен на витрину более чем месяц назад. Кстати, комнаты дешевеют меньше — из 100 самых актуальных предложений цены снижены только у 11.

Эксперты отмечают, что многие владельцы съемных квартир покупали их в ипотеку, специально для сдачи. До недавних пор размер арендной платы зачастую полностью покрывал платеж по кредиту. Теперь же хозяева вынуждены снижать цены и доплачивать банку из собственных средств. Кроме того, чем дольше квартира остается без арендатора, тем дольше ее «ипотечный» владелец вынужден сам платить банку за нее, и это еще больше подстегивает арендодателей снижать цены, чтобы побыстрее сдать свое жилье.

По мнению экспертов ЦИАН, рост числа новых объявлений в регионе связан с тремя основными факторами. Во-первых, с сезонными колебаниями рынка. «После новогоднего затишья число новых объявлений увеличивается», — объясняют там.



Во-вторых, многие продавцы в условиях неопределенности передумали продавать свои квартиры и перевели их в категорию аренды. Ранее до 80% сделок с жилой недвижимостью (включая длинные цепочки) проходили с ипотечными схемами. Теперь же купить квартиру таким образом стало практически невозможно, после того как ЦБ поднял ключевую ставку до 20% годовых. Соразмерно ей подскочили ставки по ипотеке. Брать кредиты под хотя бы недвузначные ставки все еще могут лишь получатели льгот в рамках «семейной», «сельской» и прочих ипотечных программ.

Третья причина — освобождаются квартиры и комнаты тех арендаторов, кто решил временно переехать в другой город и особенно страну. В ЦИАН предполагают, что эта группа вряд ли «самая заметная», поскольку возможностей для поездок у россиян стало куда меньше. Доступные авиарейсы сократились в разы, а санкции и контрсанкции осложняют решение бытовых вопросов на чужбине.

Денис Лебедев, Евгения Горбунова, «Фонтанка.ру»

