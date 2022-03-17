«Макдоналдсы» продолжают работать в Петербурге и Москве. «Фонтанка» узнала, где еще можно купить гамбургер

В Петербурге сейчас работают пять ресторанов McDonald’s, принадлежащие московской компании ООО «Развитие Рост». Два из них находятся в аэропорту Пулково, еще три — на Московском, Балтийском, Финляндском вокзалах.

Как сообщил «Фонтанке» генеральный директор компании Михаил Полиновский, фирма развивает бизнес на транспортных узлах, всего у нее девять ресторанов, которые находятся в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Москвы и Петербурга.

