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«Макдоналдсы» продолжают работать в Петербурге и Москве. «Фонтанка» узнала, где еще можно купить гамбургер

В работающих по франшизе точках на вокзалах и в аэропортах всё еще можно поесть в McDonald’s. Эти рестораны управляются российской компанией и не собираются закрываться, выяснила «Фонтанка» 17 марта.

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В Петербурге сейчас работают пять ресторанов McDonald’s, принадлежащие московской компании ООО «Развитие Рост». Два из них находятся в аэропорту Пулково, еще три — на Московском, Балтийском, Финляндском вокзалах.

Как сообщил «Фонтанке» генеральный директор компании Михаил Полиновский, фирма развивает бизнес на транспортных узлах, всего у нее девять ресторанов, которые находятся в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Москвы и Петербурга.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Подробнее о работе McDonald’s в городе после официального закрытия корпоративных ресторанов американской сети читайте на «Фонтанке» сегодня.

На прошлой неделе руководство сети ресторанов McDonald’s объявило о приостановке работы в России с 14 марта, пообещав выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников. Однако утром в понедельник рестораны в Петербурге оказались открыты. В ответ на вопрос «Фонтанки» российский офис McDonald's объяснил: прекращение работы будет происходить не одновременно, а по мере истощения имеющихся запасов еды в каждом из магазинов. 15 марта рестораны окончательно закрылись, но, как выяснилось, не все. Также заведения сети продолжают функционировать в некоторых регионах России — в частности, в Сибири.

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Комментарии (14)

VKuser12508018
Да уж пусть валят .
Ольга16
Прямо событие! Переименуйте их в Котлетные)))
Vvs Spb
Мы требуем их закрытие.
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