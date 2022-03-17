«Макдоналдсы» продолжают работать в Петербурге и Москве. «Фонтанка» узнала, где еще можно купить гамбургер

В Петербурге сейчас работают пять ресторанов McDonald’s, принадлежащие московской компании ООО «Развитие Рост». Два из них находятся в аэропорту Пулково, еще три — на Московском, Балтийском, Финляндском вокзалах.
Как сообщил «Фонтанке» генеральный директор компании Михаил Полиновский, фирма развивает бизнес на транспортных узлах, всего у нее девять ресторанов, которые находятся в аэропортах и на железнодорожных вокзалах Москвы и Петербурга.
Подробнее о работе McDonald’s в городе после официального закрытия корпоративных ресторанов американской сети читайте на «Фонтанке» сегодня.
На прошлой неделе руководство сети ресторанов McDonald’s объявило о приостановке работы в России с 14 марта, пообещав выплачивать зарплату 62 тысячам сотрудников. Однако утром в понедельник рестораны в Петербурге оказались открыты. В ответ на вопрос «Фонтанки» российский офис McDonald's объяснил: прекращение работы будет происходить не одновременно, а по мере истощения имеющихся запасов еды в каждом из магазинов. 15 марта рестораны окончательно закрылись, но, как выяснилось, не все. Также заведения сети продолжают функционировать в некоторых регионах России — в частности, в Сибири.