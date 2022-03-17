«Всегда будут на полках магазинов». В Минпромторге рассказали, на сколько хватит запасов сырья для товаров гигиены

В России закуплено сырья для товаров гигиены на 3 месяца вперед, запасы есть на 6 месяцев минимум. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Минпромторга РФ 17 марта сообщает ТАСС.



В министерстве заверили, что средства бытовой химии всегда будут на полках российских магазинов.



Дефицита бытовой химии в РФ не ожидается, в стране избыточные мощности по ее производству, резюмировали в Минпромторге.



Ранее «Фонтанка» писала, что, по данным экспертов, из-за западных санкций памперсы, средства женской гигиены и бытовая химия в России могут подорожать на 30–70%. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

