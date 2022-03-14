Памперсы, средства женской гигиены и бытовая химия могут подорожать на 30–70%

Один из крупнейших производителей бытовой химии и товаров для гигиены P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%. Об этом 14 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибьютора.



Исходя из его данных, закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

