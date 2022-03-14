FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
116.75р128.95р
Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Памперсы, средства женской гигиены и бытовая химия могут подорожать на 30–70%

48
Печать

Один из крупнейших производителей бытовой химии и товаров для гигиены P&G повышает отпускные цены в среднем на 40%. Об этом 14 марта сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на дистрибьютора.

Исходя из его данных, закупочные цены на средства для стирки должны вырасти в пределах 30%, на моющие средства — на 26%, на профессиональные средства для уборки — на 74%. Стоимость товаров для детской гигиены повышается на 47%, женской — на 33%, товаров для красоты и здоровья — на 67%, средств по уходу за волосами — на 63%, средств по уходу за полостью рта — на 58%, средств для бритья — на 65%.

Подорожание связывают с нестабильной ситуацией на рынке и беспрецедентными трудностями в цепочке поставок. Производство продукции P&G сильно зависело от поставок из Польши.

Американская P&G выпускает товары под брендами Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Pampers, Always, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med и другими.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (48)

Modest_5e4ce41f7533b
Гордость, это марлевые подгузники после стирки.
267086865
Памперсы на 70% это конечно жесть, у нас нормальных аналогов просто не выпускают.
265056402
да нафиг этот вонючий тайд, уже годами дешманская дося в ходу. Будет дорого, будем выбирать, что дешевле, а не эту марку поддерживать.
Вообще всё, что перечислено, особо и не использовалось, аналоги
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний