Не ходите на лед, лучше полюбуйтесь на видео. Дирекция КЗС показала Финский залив с высоты

Вблизи водопропускных каналов КЗС течение воды интенсивное, и с весенним потеплением опасность, что ледовое покрытие около таких участков разрушится, возрастает. Спасателям МЧС ежедневно приходится снимать любителей зимней рыбалки с отколовшихся льдин и помогать им добраться до берега после образования трещин во льду вдоль побережья, отмечает 16 марта пресс-служба Дирекции.



Напомним, что с 15 марта в Петербурге запрещено выходить на лед водных объектов, и акваторию Финского залива усиленно проверяют полицейские, поисковики и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Прогулкам горожан это, впрочем, не сильно мешает.