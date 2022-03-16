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Не ходите на лед, лучше полюбуйтесь на видео. Дирекция КЗС показала Финский залив с высоты

Дирекция комплекса защитных сооружений Петербурга напоминает рыбакам, что выходить на лед Финского залива возле дамб, судопропускных и водопропускных сооружений опасно. И публикует завораживающее видео, где можно разглядеть и рассыпавшихся по ледовому полю любителей зимней рыбалки, и работу спасателей.

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Дирекция КЗС

Вблизи водопропускных каналов КЗС течение воды интенсивное, и с весенним потеплением опасность, что ледовое покрытие около таких участков разрушится, возрастает. Спасателям МЧС ежедневно приходится снимать любителей зимней рыбалки с отколовшихся льдин и помогать им добраться до берега после образования трещин во льду вдоль побережья, отмечает 16 марта пресс-служба Дирекции.

Напомним, что с 15 марта в Петербурге запрещено выходить на лед водных объектов, и акваторию Финского залива усиленно проверяют полицейские, поисковики и сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам. Прогулкам горожан это, впрочем, не сильно мешает.

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Комментарии (2)

blackcatwhitecat
мы все тут на отколовшейся льдине, которая вот-вот перевернется ))) при этом многие пытаются делать вид, что ничего не случилось, даже стоя по пояс в воде...
PharaonSP
Это чуваки на отколовшихся льдинках и продолжающие ловить рыбку как ни в чем не бывало... Это же пример классического россиянина...
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