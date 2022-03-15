Запретная красота. Петербуржцы проверили крепость льда на Финском заливе

Зрелищный закат вклинился в режим «продиктованных самой жизнью» запретов в Петербурге. Распоряжение не выходить на лёд дало трещину.
С 15 марта в Петербурге нельзя выходить на лёд. Прогулкам по замёрзшему заливу это пока не мешает: в парке 300-летия горожане устремились ловить лучи заходящего солнца. Лёд выстоял.
О запрете и административной ответственности, которая ждёт нарушителей, в МЧС напомнили накануне. При этом она меньшее из зол — как отметили в ведомстве, за променад по коварному весеннему льду можно расплатиться жизнью.
Также с 15 марта анонсировано усиленное патрулирование акватории Финского залива.