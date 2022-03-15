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Запретная красота. Петербуржцы проверили крепость льда на Финском заливе

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автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
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Зрелищный закат вклинился в режим «продиктованных самой жизнью» запретов в Петербурге. Распоряжение не выходить на лёд дало трещину.

С 15 марта в Петербурге нельзя выходить на лёд. Прогулкам по замёрзшему заливу это пока не мешает: в парке 300-летия горожане устремились ловить лучи заходящего солнца. Лёд выстоял.

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О запрете и административной ответственности, которая ждёт нарушителей, в МЧС напомнили накануне. При этом она меньшее из зол — как отметили в ведомстве, за променад по коварному весеннему льду можно расплатиться жизнью.

Также с 15 марта анонсировано усиленное патрулирование акватории Финского залива.

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

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