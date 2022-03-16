На юге Петербурга задержали мужчину по делу об изнасиловании школьницы в гостях у подруги

В полицию заявление о совершенном в отношении дочери преступлении принес 39-летний отец около пяти дня 14 марта, стало известно «Фонтанке» 16 марта. Он сообщил, что его дочь-школьница не сразу смогла рассказать о сексуальном насилии, пережитом в доме подруги. По ее словам, это произошло в ночь с 12 на 13 марта. Указала она и на преступника.



Сотрудники уголовного розыска около полуночи 14 марта задержали на улице Партизана Германа подозреваемого — 27-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

