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На юге Петербурга задержали мужчину по делу об изнасиловании школьницы в гостях у подруги

После ночевки у школьной подруги 13-летняя петербурженка рассказала родителям страшное — она стала жертвой насилия.

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В полицию заявление о совершенном в отношении дочери преступлении принес 39-летний отец около пяти дня 14 марта, стало известно «Фонтанке» 16 марта. Он сообщил, что его дочь-школьница не сразу смогла рассказать о сексуальном насилии, пережитом в доме подруги. По ее словам, это произошло в ночь с 12 на 13 марта. Указала она и на преступника.

Сотрудники уголовного розыска около полуночи 14 марта задержали на улице Партизана Германа подозреваемого — 27-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование».

Пока подозреваемый задержан по 91 статье УПК на двое суток.

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Комментарии (2)

VKuser213809524
Обидел чем-то.... Вот и оклеветала.
Чёрт Опасный
Естественно отца ничуть не напрягло то, что его дочь не ночевала дома?
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