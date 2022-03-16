РБК: В России количество пенсионеров за год сократилось почти на миллион

В России зафиксировали максимальное с начала 1990-х годов снижение количества пенсионеров. За год их число сократилось на 970 тысяч человек, сообщает 16 марта РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда.



По состоянию на 1 января 2022 года, на учёте в ПФР состоят чуть больше 42 млн пенсионеров. При этом не учитываются получатели пенсий в силовых структурах, таких как Минобороны, МВД или Следственный комитет (примерно 2,7 млн человек).

