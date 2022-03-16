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РБК: В России количество пенсионеров за год сократилось почти на миллион

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В России зафиксировали максимальное с начала 1990-х годов снижение количества пенсионеров. За год их число сократилось на 970 тысяч человек, сообщает 16 марта РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда.

По состоянию на 1 января 2022 года, на учёте в ПФР состоят чуть больше 42 млн пенсионеров. При этом не учитываются получатели пенсий в силовых структурах, таких как Минобороны, МВД или Следственный комитет (примерно 2,7 млн человек).

Издание отмечает, что за три года пенсионной реформы количество «гражданских» пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн человек. Также в 2020 году в стране на 18 % вырос уровень смертности, а в 2021-м по сравнению с 2020-м — на 15,1 %.

Сокращение численности пенсионеров в 2021 году «сэкономило» для бюджета 110–220 млрд рублей, рассказал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов. Однако, как подчеркивает ведущий аналитик ЦСР Екатерина Хейфец, такая «экономия» перекрывалась дополнительными расходами на поддержку населения в период пандемии, в том числе единовременными выплатами и индексацией пенсий.

Ранее Госдума приняла закон, согласно которому правительство получит право самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации пенсий и повышении доплат к ней, а также об изменении МРОТ и прожиточного минимума. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все социальные пособия и пенсии в стране будут индексировать по плану, несмотря на новые санкции.

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Комментарии (33)

Piter Russo
Это результат оптимизаций медицины по европейскому образцу.
265929496
может быть уже пора вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам?
Leo.S
В результате депенсификации они попали в рай.
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