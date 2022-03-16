РБК: В России количество пенсионеров за год сократилось почти на миллион

В России зафиксировали максимальное с начала 1990-х годов снижение количества пенсионеров. За год их число сократилось на 970 тысяч человек, сообщает 16 марта РБК со ссылкой на данные Пенсионного фонда.
По состоянию на 1 января 2022 года, на учёте в ПФР состоят чуть больше 42 млн пенсионеров. При этом не учитываются получатели пенсий в силовых структурах, таких как Минобороны, МВД или Следственный комитет (примерно 2,7 млн человек).
Издание отмечает, что за три года пенсионной реформы количество «гражданских» пенсионеров в России сократилось на 1,8 млн человек. Также в 2020 году в стране на
Сокращение численности пенсионеров в 2021 году «сэкономило» для бюджета 110–220 млрд рублей, рассказал директор группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа рейтингового агентства АКРА Дмитрий Куликов. Однако, как подчеркивает ведущий аналитик ЦСР Екатерина Хейфец, такая «экономия» перекрывалась дополнительными расходами на поддержку населения в период пандемии, в том числе единовременными выплатами и индексацией пенсий.
Ранее Госдума приняла закон, согласно которому правительство получит право самостоятельно принимать решения о дополнительной индексации пенсий и повышении доплат к ней, а также об изменении МРОТ и прожиточного минимума. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все социальные пособия и пенсии в стране будут индексировать по плану, несмотря на новые санкции.