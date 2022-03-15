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Приговор Алексею Навальному огласят через неделю

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Приговор оппозиционному политику Алексею Навальному по делам о мошенничестве и оскорблении суда озвучат 22 марта, на следующем заседании. Об этом сообщает 15 марта «Новая газета».

Сегодня Навальный выступил с последним словом, передает корреспондент издания.

Ранее государственный обвинитель попросил назначить Алексею Навальному 13 лет лишения свободы в совокупности по обоим делам. Прокурор попросила суд принять во внимание информацию о его личности, здоровье, семье и «общественной опасности совершенного им деяния».

Алексей Навальный был задержан 17 января 2021 года в Шереметьево — сразу после прилета из Германии, где несколько месяцев лечился в клинике Charite. 2 февраля суд заменил на реальный его условный срок по делу «Ив Роше».

После ему вменили две статьи. Первая — это 297 ст. УК (оскорбление участников судебного разбирательства и оскорбление судьи) за его реплики в отношении судьи Веры Акимовой и прокурора Екатерины Фроловой, а также одного из свидетелей дела об оскорблении ветерана. Кроме того, оппозиционера обвиняли по части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Потерпевшими в «деле о донатах» стали 4 человека, которые пожертвовали деньги оппозиционеру.

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Комментарии (7)

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Надеюсь лет 10 добавят!
AndrewBarsik
Судье необходима пауза - хочет дождаться документального оформления решения о выходе из Совета Европы, чтобы быть уверенным, что неправосудный преступный приговор не станет предметом обжалования в ЕСПЧ.
VKuser174198221
Если дела так пойдут и дальше- Новый год он будет встречать на свободе.......
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