Приговор Алексею Навальному огласят через неделю

Приговор оппозиционному политику Алексею Навальному по делам о мошенничестве и оскорблении суда озвучат 22 марта, на следующем заседании. Об этом сообщает 15 марта «Новая газета».



Сегодня Навальный выступил с последним словом, передает корреспондент издания.



Ранее государственный обвинитель попросил назначить Алексею Навальному 13 лет лишения свободы в совокупности по обоим делам. Прокурор попросила суд принять во внимание информацию о его личности, здоровье, семье и «общественной опасности совершенного им деяния».

